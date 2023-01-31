«Фулхэм» находится в одном шаге от подписания Лукича

Журналист Джанлука ди Марцио предоставил обновленную информацию об интересе «Фулхэма» к сербскому спортсмену Саше Лукичу, заявив, что игрок находится в одном шаге от перехода в лондонскую команду. Лукич теперь ясно дал понять о своих намерениях присоединиться к «Фулхэму», поскольку ранее он отклонил предложение продления контракта с «Торино».

«Быки» заработают десять миллионов евро от продажи игрока. Сообщается, что первоначально «Фулхэм» предлагал около восьми миллионов евро за 26-летнего серба, который уже согласовал личные условия и, как ожидается, подпишет контракт до лета 2026 года.