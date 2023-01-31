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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» перестал интересоваться Линделофом

31 Января 2023 • 07:45 Комментировать

Миланский «Интер» перестал интересоваться шведским защитником «Манчестер Юнайтед» Виктором Линделофом. Об этом сообщает GIFN.

Ранее появлялась информация о том, что «чёрно-синие» хотели оформить договор аренды с 28-летним футболистом, однако уже в начале было понятно, что манчестерский клуб, вероятнее всего, от такого предложения откажется.

Сутки назад стало известно окончательное решение «Манчестер Юнайтед» по шведу и, судя по всему, именно оно и повлияло на заинтересованность руководства итальянского клуба в спортсмене.

«Манчестер Юнайтед» находится на четвёртом месте в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Виктор Линделоф Трансферы футбола - зима 2023
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