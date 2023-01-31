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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» согласовал детали перехода Хамеда Траоре из «Сассуоло»

31 Января 2023 • 07:28 Комментировать

Клуб Английской премьер-лиги «Борнмут» согласовал детали перехода полузащитника «Сассуоло» Хамеда Траоре. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, «вишни» заплатят около 30 миллионов евро за 22-летнего игрока, который переедет в Англию на постоянной основе в заключительный день трансферного окна. Указанная сумма будет включать в себя бонусы, в настоящее время уточняются окончательные детали перехода.

В нынешнем сезоне «Борнмуту» за 20 проведённых встреч удалось набрать 17 очков, что позволяет команде занимать 18 место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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