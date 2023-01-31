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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби: «Италия - моя страна, я вернусь»

31 Января 2023 • 02:51 Комментировать

Итальянский специалист Роберто де Дзерби празднует победу над «Ливерпулем» в рамках Кубка Англии, и, в то же время, до него дошли благие вести о триумфе «Сассуоло» в чемпионате Италии - там его бывшая команда посрамила на чужом поле «Милан» со счетом 5:2. Де Дзерби понравилось увиденное и теперь он хотел бы вернуться в Италию - не прямо сейчас, конечно, но в обозримом будущем:

- Италия - моя страна. Мой дом. Я обязательно вернусь. Сюда я приезжал с некоторой опаской - незнакомый язык, культура, совершенно другой чемпионат. Но мне пока что все нравится, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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