Де Дзерби: «Италия - моя страна, я вернусь»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби празднует победу над «Ливерпулем» в рамках Кубка Англии, и, в то же время, до него дошли благие вести о триумфе «Сассуоло» в чемпионате Италии - там его бывшая команда посрамила на чужом поле «Милан» со счетом 5:2. Де Дзерби понравилось увиденное и теперь он хотел бы вернуться в Италию - не прямо сейчас, конечно, но в обозримом будущем:

- Италия - моя страна. Мой дом. Я обязательно вернусь. Сюда я приезжал с некоторой опаской - незнакомый язык, культура, совершенно другой чемпионат. Но мне пока что все нравится, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.