Какой клуб возглавит Зидан – всего 5 вариантов

Зинедин Зидан уже более полутора лет находится без работы. Француза активно связывали со сборной Франции, но после выхода команды в финал чемпионата мира - 2022 контракт с Дидье Дешамом был продлён. Теперь ожидание возможности принять «трёхцветных» потеряло смысл – Зидан наверняка начнёт искать работу на клубном уровне. По данным СМИ, у 50-летнего француза есть пять вариантов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к каждому из них.

«Реал»

Поговаривают, что Карло Анчелотти может покинуть «Реал» летом. К средине нынешнего сезона мадридская команда столкнулась с проблемами. Конечно, времени до конца сезона ещё много, но если трофеев в мае не будет, то Флорентино Перес вполне может пойти на смену тренера. В прессе уже сейчас говорят о кандидатуре Зинедина Зидана. Француз ранее провёл у руля мадридцев два периода. Первый был очень успешным – он включил в себя три трофея Лиги чемпионов подряд. Второй же период оказался менее урожайным, а сезон 2020/2021 под руководством Зидана «Реал» и вовсе завершил без трофеев.

Поверить в третье пришествие Зинедина Зидана на тренерский мостик «Реала» сложно. Поговаривают, что в 2021 году француз покинул клуб на фоне испортившихся отношений с Флорентино Пересом. С тех пор лёд между ними не был растоплен.

«Ювентус»

Зинедин Зидан в своё время блистал в «Ювентусе» как футболист. Наверняка у француза остались тёплые чувства к «старой синьоре», и тренерская работа в Турине могла бы его заинтересовать на каком-то этапе. Вопрос в том, захочет ли Зидан принимать «Ювентус» в обозримом будущем. С команды сняли 15 очков за финансовые махинации, причём разбирательство насчёт финансовой деятельности клуба ещё продолжается. Плюс недавно в отставку ушло высшее руководство «Ювентуса». Словом, ситуация в Турине сейчас не самая привлекательная для тренеров. Тем более что после снятия очков у «старой синьоры» мало шансов финишировать в зоне Лиги чемпионов.

«Бавария»

Слухи связывают Зинедина Зидана и с «Баварией», где у Юлиана Нагельсманна дела пока идут с переменным успехом. После зимних каникул мюнхенцы завершили вничью все три матча Бундеслиги. Такие результаты являются тревожным звоночком для молодого тренера. Зидан всегда уважал «Баварию». В средине прошлого десятилетия француз даже провёл несколько дней в клубе, когда проходил курсы по получению тренерской лицензии. Тогда Зинедин воочию наблюдал за тем, как с командой работает Хосеп Гвардиола. Работа в «Баварии» могла бы заинтересовать Зидана.

«Челси»

Интерес к Зинедину Зидану приписывают и «Челси», переживающему кризис. Поговаривают, что прямо сейчас у Грэма Поттера есть кредит доверия, но если в ближайшие месяцы прогресса не будет, то Тодд Бёли может принять решение о смене тренера. Есть информация, что в Лондоне уже сейчас изучают разные варианты.

Премьер-лига Англии является привлекательной не только для футболистов, но и для тренеров. Наверняка Зинедин Зидан тоже хотел бы здесь поработать. «Челси» может стать для француза подходящим проектом. Клуб серьёзно потратился на новых футболистов, и теперь на «Стэмфорд Бридж» стоит задача по созданию из этого набора игроков команды, которая в перспективе будет конкурентоспособной в Англии и Европе. Чем не вариант для Зидана с его амбициями?

«ПСЖ»

Зинедина Зидана ранее уже связывали с «ПСЖ». Гранд Лиги 1 вроде как работал по кандидатуре француза, когда искал замену для Маурисио Почеттино. Парижане контактировали с Зиданом, но тот предпочёл отказаться, ожидая возможности принять сборную Франции. Теперь, когда контракт с Дидье Дешамом был пролонгирован, Зинедин может рассмотреть предложение «ПСЖ» более предметно.

2023 год «ПСЖ» начал неважно. Увольнять Кристофа Галтье за пару неудач в Лиге 1, конечно, никто не будет, но вот если парижане провалятся в Лиге чемпионов, то смена тренера вполне реальна. Всё-таки от «ПСЖ» давно ждут успеха именно в Лиге чемпионов, что неудивительно, учитывая вложения катарских владельцев.

Как нам кажется, «ПСЖ» является наиболее реальным вариантом по трудоустройству для Зинедина Зидана. Ходят слухи, что кандидатуру Зидана перед руководителями клуба лоббирует звёздный нападающий команды Килиан Мбаппе. Посмотрим, как получится на самом деле.

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Александр Тихий