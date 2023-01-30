Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес пытается заставить «Бенфику» принять предложение «Челси»

30 Января 2023 • 20:10 Комментировать

Под занавес зимнего трансферного окна Энцо Фернандес может сменить «Бенфику» на «Челси». Как сообщает в социальных сетях журналист Данкан Кастлс, в понедельник 22-летний полузащитник не тренировался с лиссабонской командой. Фернандес якобы пытается заставить клуб принять предложение из Лондона.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов заплатить за трансфер Энцо Фернандеса 120 миллионов евро.

Напомним, что Энцо Фернандес прекрасно выступил на чемпионате мира за сборную Аргентины. 22-летний представитель «Бенфики» был признан лучшим молодым игроком турнира, проходившего в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов предложить более 80 млн евро за Кайседо слухи
20:10 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес пытается заставить «Бенфику» принять предложение «Челси»
19:34 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро: «Только Месси может выиграть лигу в одиночку»
19:11 · Англия. Премьер-лига
Известна причина ссоры Канселу и Гвардиолы
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагает долгосрочный контракт Льюису
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» расторгнет контракт с Онома
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может заплатить за Канселу 70 миллионов евро
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил «Челси» 40 миллионов евро за Галлахера
18:09 · Англия. Премьер-лига
Канселу уйдёт в «Баварию» из-за конфликта с Гвардиолой
17:58 · Англия. Премьер-лига
Фаулер: «Гакпо нужно дать немного времени»
17:40 · Англия. Премьер-лига
Дайч рассказал о своей главной цели в «Эвертоне»
17:23 · Англия. Премьер-лига
Дайч официально объявлен новым главным тренером «Эвертона» официально
16:43 · Англия. Премьер-лига
Шмидт: «Мы не сможем удержать Фернандеса, если за него заплатят 120 миллионов евро»
16:37 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» пока не отпускает Наваса в «Ноттингем Форест»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет заменить Шкриньяра Магуайром
Все новости
Рекомендуем