Энцо Фернандес пытается заставить «Бенфику» принять предложение «Челси»

Под занавес зимнего трансферного окна Энцо Фернандес может сменить «Бенфику» на «Челси». Как сообщает в социальных сетях журналист Данкан Кастлс, в понедельник 22-летний полузащитник не тренировался с лиссабонской командой. Фернандес якобы пытается заставить клуб принять предложение из Лондона.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов заплатить за трансфер Энцо Фернандеса 120 миллионов евро.

Напомним, что Энцо Фернандес прекрасно выступил на чемпионате мира за сборную Аргентины. 22-летний представитель «Бенфики» был признан лучшим молодым игроком турнира, проходившего в Катаре.