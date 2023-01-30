​Агуэро: «Только Месси может выиграть лигу в одиночку»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на вопрос, может ли Эрлинг Холанн вдохновить команду на чемпионство.

«Нам это ещё предстоит увидеть – до конца сезона осталось много матчей. Холанн, который уже побил много рекордов, будет играть главную роль в «Манчестер Сити». В любом случае, только Месси может выиграть лигу в одиночку. В «Манчестер Сити» речь идёт о команде – у них талантливый состав и невероятный штаб. Они уже не раз доказывали свой высокий статус, и они будут сражаться до самого конца», - сказал Агуэро Stake.

На текущий момент «Манчестер Сити» на пять очков отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала», проведя на игру больше.