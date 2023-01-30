«Бавария» может подписать топ-защитника из «Манчестер Сити»

«Бавария» изучает возможности по усилению своего состава зимой. Как сообщает в социальных сетях журналист Дэвид Орнштейн, мюнхенский клуб собирается подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Отмечается, что «Бавария» планирует арендовать Канселу. Вероятно, в сделку будет включена опция выкупа португальца.

Жоау Канселу в последнее время получает в «Манчестер Сити» не так много игрового времени, как ему хотелось бы. Плюс португалец является давним поклонником «Баварии».

Стоит сказать, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Канселу в 70 миллионов евро.