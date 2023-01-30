​Маккенни прошёл обследование перед трансфером в «Лидс»

Полузащитник Уэстон Маккенни вот-вот станет футболистом английского «Лидса». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 24-летний американец прошёл медицинское обследование. О подписании контракта с Маккенни «павлины» должны объявить в самое ближайшее время.

Уэстон Маккенни выступал за «Ювентус» с осени 2020 года. За два с лишним года американец провёл за туринский клуб 96 матчей. В них Маккенни записал на свой счёт 13 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Уэстона Маккенни в 21 миллион евро.