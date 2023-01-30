Тьяго Силва готов выслушать предложение «Челси» - журналист

Всё идёт к тому, что защитник Тьяго Силва останется в «Челси». Бразильцу 38 лет, но он продолжает показывать высокий уровень игры. Инсайдом по поводу будущего Силвы поделился журналист Саймон Филлипс.

«В последние пару дней я слышал положительные отзывы об этом [о том, что Силва останется]. «Челси» недавно решил предложить ему новый контакт, и Тьяго готов выслушать предложение. Он настроен продлить контракт», - слова Филлипса приводит портал Goal со ссылкой на GiveMeSport.

Тьяго Силва оказался в «Челси» в конце лета 2020 года. С тех пор он провёл 105 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач.