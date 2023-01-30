​«Тоттенхэм» нашёл звёздного форварда на замену Кейну

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года. Если форвард не продлит договор, то «шпорам» будет разумно продать его ближайшим летом, чтобы хорошо заработать. Сам Гарри вроде бы настроен идти на повышение – в клуб, где у него будет больше шансов на трофеи.

При уходе Гарри Кейна «Тоттенхэму» будет нужен форвард на замену. Как сообщает Fichajes, в сферу интересов «шпор» входит нападающий Ромелу Лукаку. Бельгиец выступает за «Интер», при этом права на него принадлежат «Челси».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Ромелу Лукаку в 55 миллионов евро.