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​«Тоттенхэм» нашёл звёздного форварда на замену Кейну

30 Января 2023 • 12:59 Комментировать

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года. Если форвард не продлит договор, то «шпорам» будет разумно продать его ближайшим летом, чтобы хорошо заработать. Сам Гарри вроде бы настроен идти на повышение – в клуб, где у него будет больше шансов на трофеи.

При уходе Гарри Кейна «Тоттенхэму» будет нужен форвард на замену. Как сообщает Fichajes, в сферу интересов «шпор» входит нападающий Ромелу Лукаку. Бельгиец выступает за «Интер», при этом права на него принадлежат «Челси».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Ромелу Лукаку в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Челси Ромелу Лукаку Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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