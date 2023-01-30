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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» близок к покупке испанца за 45 млн евро

30 Января 2023 • 09:53 Комментировать

Фланговый защитник Педро Порро, выступающий в португальской Примейре за лиссабонский «Спортинг», близок к переезду в Английскую премьер-лигу. В подписании 23-летнего испанского футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» согласовали детали сделки. Трансфер защитника обойдется английскому клубу в 45 миллионов евро. Трудовой договор Порро с лондонцами будет рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Педро принял участие в 14 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
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