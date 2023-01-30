«Тоттенхэм» близок к покупке испанца за 45 млн евро

Фланговый защитник Педро Порро, выступающий в португальской Примейре за лиссабонский «Спортинг», близок к переезду в Английскую премьер-лигу. В подписании 23-летнего испанского футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» согласовали детали сделки. Трансфер защитника обойдется английскому клубу в 45 миллионов евро. Трудовой договор Порро с лондонцами будет рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Педро принял участие в 14 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.