«Манчестер Юнайтед» принял решение по Линделофу

Шведский защитник Виктор Линделоф не покинет «Манчестер Юнайтед» в нынешнее трансферное окно, несмотря на различные слухи об уходе. Руководство манкунианцев решило сохранить скандинава в команде до конца сезона, об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к 28-летнему футболисту со стороны мадридского «Атлетико» и миланского «Интера».

Линделоф защищает цвета «красных дьяволов» с лета 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до завершения сезона-2023/2024, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.