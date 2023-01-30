Два клуба АПЛ поборются за Гендузи

Французский полузащитник Маттео Гендузи, который сейчас играет на родине за «Марсель», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом сообщают журналисты Talksport.

Главным претендентом на 23-летнего футболиста до недавнего времени считалась бирмингемская «Астон Вилла». Теперь же составить конкуренцию «львам» в борьбе за Маттео собирается лондонский «Вест Хэм».

Напомним, что Гендузи ранее выступал на Туманном Альбионе за лондонский «Арсенал». Летом прошлого года он перешел из английского клуба в «Марсель» за восемь миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник сыграл 18 матчей в Лиге 1, забил один мяч и отдал три ассиста.