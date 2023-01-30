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«Бавария» и ещё три клуба заинтересованы в Лукаку

30 Января 2023 • 08:13 Комментировать

Центральный форвард Ромелу Лукаку вряд ли задержится в миланском «Интере» после истечения срока арендного соглашения. Согласно данным журналистов Calciomercato, заинтересованность в услугах бельгийского игрока проявляют несколько европейских клубов. Речь идет о мюнхенской «Баварии», лондонском «Тоттенхэме», мадридском «Атлетико» и «Ньюкасле».

В свою очередь лондонский «Челси», владеющий полноценным контрактом на бельгийца, готов к его продаже. Трансферный ценник 29-летнего нападающего составляет 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ромелу принял участие в восьми поединках чемпионата Италии, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Тоттенхэм Бавария Атлетико Мадрид Ромелу Лукаку Трансферы футбола - зима 2023
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