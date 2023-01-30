«Ливерпуль» близок к продлению звёздного нападающего

Звездный бразильский форвард Роберто Фирмино ведет переговоры с «Ливерпулем» о подписании нового трудового соглашения. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, стороны близки к подписанию новой сделки.

Контракт между Фирмино и мерсисайдским топ-клубом будет рассчитан до 2025 года. В нем стороны пропишут возможность пролонгации на один сезон. Срок действующего контракта истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущей кампании Роберто принял участие в 13 поединках Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.