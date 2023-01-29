​«Манчестер Юнайтед» получил 10 предложений по Эланге

Нападающий Энтони Эланга в ближайшие дни может покинуть «Манчестер Юнайтед» и отправиться в аренду за игровой практикой. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» получили 10 предложений по аренде Эланги.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» не одобрил уход Энтони Эланги. Решение по 20-летнему футболисту будут принято в ближайшие 24-48 часов.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга провёл 49 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.