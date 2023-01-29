​Кейлор Навас на грани трансфера в клуб АПЛ

Похоже, что Кейлор Навас всё-таки переедет в Англию. Как сообщает Football Insider, в переговорах между «ПСЖ» и «Ноттингем Форест» по трансферу 36-летнего вратаря произошёл прорыв. В ближайшие сутки Навас должен пройти медицинское обследование перед трансфером в клуб Премьер-лиги.

В сезоне 2022/2023 Кейлор Навас провёл за «ПСЖ» только два матча в Кубке Франции. Основным голкипером команды является Джанлуиджи Доннарумма. Недостаток игрового времени заставил Наваса смотреть в сторону других клубов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кейлора Наваса в 5 миллионов евро.