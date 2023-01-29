​Клопп: Трансферов не будет

Юрген Клопп продолжает получать вопросы о трансферах. Это вряд ли может удивлять, учитывая кризис, с которым столкнулась команда – «красные» выиграли только один из шести матчей в 2023 году.

После вылета из Кубка Англии вследствие поражения от «Брайтона» у Клоппа снова спросили о том, получит ли он поддержку за счёт трансферов.

«Нет. В это трансферное окно ничего не произойдёт. Вот и всё», - сказал Клопп в эфире beIN Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл в гостях у «Брайтона» со счётом 1:2. При этом команда Юргена Клоппа забила первой.

Следующим соперником «Ливерпуля» будет «Вулверхэмптон» в Премьер-лиге.