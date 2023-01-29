​«Ливерпуль» выиграл один из 6 матчей в 2023 году

В воскресенье «Ливерпуль» снова разочаровал армию своих болельщиков. Команда Юргена Клоппа первой забила в гостях у «Брайтона», но проиграла со счётом 1:2 и вылетела из Кубка Англии.

В январе «Ливерпуль» провёл шесть матчей. Только в одном из них «красные» отпраздновали победу – в гостях у «Вулверхэмптона» в Кубке Англии. Ещё две встречи завершились вничью, а три игры были проиграны.

Теперь команда Юргена Клоппа будет готовиться к гостевой игре Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», которая запланирована на 4 февраля. В настоящий момент мерсисайдцы занимают в чемпионате Англии только девятое место.