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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» выиграл один из 6 матчей в 2023 году

29 Января 2023 • 18:52 Комментировать

В воскресенье «Ливерпуль» снова разочаровал армию своих болельщиков. Команда Юргена Клоппа первой забила в гостях у «Брайтона», но проиграла со счётом 1:2 и вылетела из Кубка Англии.

В январе «Ливерпуль» провёл шесть матчей. Только в одном из них «красные» отпраздновали победу – в гостях у «Вулверхэмптона» в Кубке Англии. Ещё две встречи завершились вничью, а три игры были проиграны.

Теперь команда Юргена Клоппа будет готовиться к гостевой игре Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», которая запланирована на 4 февраля. В настоящий момент мерсисайдцы занимают в чемпионате Англии только девятое место.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
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