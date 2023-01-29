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Роналду пригласил в гости четверых игроков «Манчестер Юнайтед»

29 Января 2023 • 17:38 Комментировать

В ноябре Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Звёздный форвард в это время находился в расположении сборной Португалии, поэтому он не попрощался с командой. Как сообщает The Sun, теперь Роналду пригласил к себе в гости в Саудовскую Аравию четверых игроков «красных дьяволов», с которым у него сложились наиболее хорошие отношения. В этом списке находятся Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Каземиро и Бруну Фернандеш. Вероятно, встреча состоится летом.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Договор рассчитан до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Аль-Наср Рафаэль Варан Каземиро Бруну Фернандеш Гарри Магуайр
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