Роналду пригласил в гости четверых игроков «Манчестер Юнайтед»

В ноябре Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Звёздный форвард в это время находился в расположении сборной Португалии, поэтому он не попрощался с командой. Как сообщает The Sun, теперь Роналду пригласил к себе в гости в Саудовскую Аравию четверых игроков «красных дьяволов», с которым у него сложились наиболее хорошие отношения. В этом списке находятся Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Каземиро и Бруну Фернандеш. Вероятно, встреча состоится летом.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Договор рассчитан до средины 2025 года.