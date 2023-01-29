​Де Дзерби высказался о будущем Кайседо

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо на днях публично выразил желание сменить клуб и пойти на повышение. Как известно, серьёзный интерес к эквадорцу проявляет «Арсенал», лидирующий в Премьер-лиге.

Комментарий по поводу будущего Мойсеса Кайседо дал главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби.

«Кайседо – хороший парень. Посмотрим. Мы надеемся, что он останется с нами, но это вопрос к клубу и к Мойсесу.

В жизни можно ошибаться. Мы должны принять лучшее решение для клуба, для Кайседо и для нас», - слова де Дзерби в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ITV.