​Эриксен покинул «Олд Траффорд» на костылях

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» проводил домашний матч против «Рединга» в Кубке Англии. Полузащитник Кристиан Эриксен провёл на поле 56 минут, прежде чем был заменён на Фреда.

Судя по всему, Эриксен получил достаточно серьёзную травму. В социальных сетях появились видео, на которых видно, что датский футболист покидал стадион на костылях.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» со счётом 3:1 и получил путёвку в пятый раунд национального кубка.

30-летний Кристиан Эриксен в сезоне 2022/2023 провёл 30 матчей. В них датский футболист забил два гола и отдал девять голевых передач на партнёров.