​Заха зимой больше не сыграет

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха в недавнем матче против «Ньюкасл» (0:0) получил травму подколенного сухожилия. Обследование показало, что 30-летний футболист будет восстанавливаться около шести недель. Об этом рассказывает Daily Mail.

Таким образом, Уилфрид Заха сможет вернуться на футбольное поле уже весной.

Действующий контракт Уилфрида Заха с «Кристал Пэлас» рассчитан до завершения нынешнего сезона. В последние годы слухи не раз связывали форварда с более статусными клубами. Летом Заха, наконец, сможет пойти на повышение, если у него будет соответствующее предложение.