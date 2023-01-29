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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Лестер» объявил о переходе Тете официально

29 Января 2023 • 14:18 Комментировать

Вингер Тете стал игроком «Лестера». О переходе 22-летнего бразильца в свои ряды рассказывает пресс-служба клуба Премьер-лиги.

В прошлом году Тете приостановил контракт с «Шахтёром», воспользовавшись поправкой ФИФА. После этого бразилец отправился в «Лион», где выступал до недавнего времени. Теперь Тете попробует себя в Англии.

Права на Тете по-прежнему принадлежат «Шахтёру». 1 июля бразилец должен вернуться в ряды украинского клуба. Действующий контракт Тете с «горняками» рассчитан до конца текущего календарного года.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тете в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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