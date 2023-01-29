Вингер Тете стал игроком «Лестера». О переходе 22-летнего бразильца в свои ряды рассказывает пресс-служба клуба Премьер-лиги.

В прошлом году Тете приостановил контракт с «Шахтёром», воспользовавшись поправкой ФИФА. После этого бразилец отправился в «Лион», где выступал до недавнего времени. Теперь Тете попробует себя в Англии.

Права на Тете по-прежнему принадлежат «Шахтёру». 1 июля бразилец должен вернуться в ряды украинского клуба. Действующий контракт Тете с «горняками» рассчитан до конца текущего календарного года.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тете в 25 миллионов евро.