«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу. По данным испанского издания Sport, каталонский клуб планирует осуществить трансфер 28-летнего футболиста летом.

Отмечается, что «Барселона» находится в хороших отношениях с агентом Жорже Мендешем, который работает с Жоау Канселу. Этот факт повышает шансы «сине-гранатовых» на осуществление сделки.

Жоау Канселу может рассмотреть вариант со сменой клуба летом, ведь он хотел бы играть больше, чем играет сейчас в «Манчестер Сити».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Жоау Канселу в 70 миллионов евро. Это солидная цена для игрока обороны.