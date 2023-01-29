​На трансфер Кейна «Манчестер Юнайтед» нужно более 300 млн евро

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к лидеру «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Чтобы заполучить 29-летнего форварда ближайшим летом, «красным дьяволам» придётся раскошелиться. Как сообщает Daily Star, манкунианцам для осуществления сделки нужно выделять 300 миллионов фунтов (более 340 миллионов евро). Речь идёт о сумме трансфера, бонусных выплатах и заработной плате Кейна по контракту.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» планирует ввести лимит зарплаты в команде в 200 тысяч фунтов в неделю. При подписании Гарри Кейна ему придётся платить гораздо больше.