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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» продолжает следить за тренером из Австрии

29 Января 2023 • 12:42 Комментировать

Пока непонятно, сможет ли Грэм Поттер вывести «Челси» из кризиса. Клуб вынужден уже сейчас изучать рынок тренеров на тот случай, если Поттер всё же не справится. Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, «пенсионеры» продолжают следить за рулевым «Айнтрахта» Оливером Гласнером. 48-летний австриец работает с «орлами» с лета 2021 года.

Отмечается, что владелец «Челси» Тодд Бёли ещё летом изучал кандидатуру Оливера Гласнера. Он был впечатлён тем, как «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы.

На текущий момент «Челси» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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