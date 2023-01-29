​«Челси» потратил в январе 213 млн евро на трансферы

«Челси» разрывает зимний трансферный рынок. Если обратиться к данным авторитетного портала transfermarkt, то можно увидеть, что лондонский клуб потратил на январский трансферы уже 213,5 миллиона евро.

Зимой состав «Челси» пополнили: Михаил Мудрик (трансфер за 70 миллионов евро), Бенуа Бадьяшиль (38), Нони Мадуэке, Мало Гюсто (по 35), Андрей Сантос (12,5), Давид Датро Фофана (12) и Жоау Фелиш (аренда за 11 млн евро).

Стоит сказать, что Мало Гюсто доиграет этот сезон в родном «Лионе» на правах аренды.

Активность «Челси» на рынке не может не удивлять, ведь зимой клубы редко тратят так много денег на усиление состава.