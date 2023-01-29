Защитник Мало Гюсто стал футболистом «Челси». Об этом лондонский клуб сообщил на страницах своего официального сайта. 19-летний француз подписал с «пенсионерами» контракт, рассчитанный до средины 2030 года.

Оставшуюся часть сезона 2022/2023 Мало Гюсто проведёт в «Лионе» - уже на правах аренды.

Согласно данным прессы, «Челси» за трансфер Мало Гюсто переведёт «Лиону» примерно 30-35 миллионов евро.

За первую команду «Лиона» Мало Гюсто провёл 54 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт шесть результативных передач на партнёров.