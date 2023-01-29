Рой Кин отметил важность Каземиро для «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный тренер Рой Кин высказался о полузащитнике «красных дьяволов» Каземиро.

«Каземиро – футболист мирового класса. В последних сезонах «МЮ» как раз не хватало такого парня с характером. Он обладает невероятным качеством игры, мы убеждаемся в этом каждую неделю. Каземиро имеет большое влияние на исход поединков. Это очень важный трансфер для клуба», - передает слова специалиста Sky Sports.

Бразильский хавбек пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В текущем сезоне Каземиро принял участие в 28 поединках за манкунианцев, в которых отметился четырьмя голами и пятью ассистами.