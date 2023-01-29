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Морган: «Роналду чувствовал, что его не уважают ни главный тренер, ни руководство «МЮ»

29 Января 2023 • 10:37 Комментировать (1)

Британский журналист Пирс Морган, который прославился благодаря скандальному интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, поделился мнением о недавнем периоде карьеры форварда в «МЮ».

«Криштиану хотел свободы в «Юнайтед». Он чувствовал, что его не уважают ни главный тренер, ни руководство клуба. В идеале ему подошел бы какой-то другой топ-клуб, однако «Аль-Наср» сделал сумасшедшее предложение. Это для Криштиану новый вызов», - передает слова Моргана Tatler.

37-летний Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в конце прошлого года. Португалец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года. Его заработок составит 200 миллионов евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Января 2023 в 10:42
ай.. ключница воцку делала.. А-ха-ха-ха! )))
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