Морган: «Роналду чувствовал, что его не уважают ни главный тренер, ни руководство «МЮ»

Британский журналист Пирс Морган, который прославился благодаря скандальному интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, поделился мнением о недавнем периоде карьеры форварда в «МЮ».

«Криштиану хотел свободы в «Юнайтед». Он чувствовал, что его не уважают ни главный тренер, ни руководство клуба. В идеале ему подошел бы какой-то другой топ-клуб, однако «Аль-Наср» сделал сумасшедшее предложение. Это для Криштиану новый вызов», - передает слова Моргана Tatler.

37-летний Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в конце прошлого года. Португалец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года. Его заработок составит 200 миллионов евро за сезон.