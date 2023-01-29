«Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно подписать топ-защитника

Нидерландский защитник Стефан де Врей, у которого истекающий контракт с миланским «Интером», является трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям Teamtalk, «красные дьяволы» готовятся подписать 30-летнего футболиста на правах свободного агента в конце нынешнего сезона. Цвета «нерадзурри» он защищает с 2018 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Стефан принял участие в 13 поединках, забил один гол и получил одну желтую карточку.

После 20 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 39 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.