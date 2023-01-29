Тен Хаг оценил игру Каземиро за «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» отпраздновал победу над «Редингом» (3:1) в матче четвертого раунда Кубка Англии. После окончания поединка наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отметил игру полузащитника команды Каземиро.

«Все знают, какой классный футболист Каземиро. Он блестяще играл в средней линии «Реала» с Модричем и Кроосом. Каземиро искусен в атакующем футболе, он наслаждается этим. Мне по душе динамичная игра с вариациями и сменой позиций», - передает слова специалиста BBC Sport.

Каземиро перешел в «МЮ» летом прошлого года. В текущем сезоне бразилец отметился четырьмя голами и пятью ассистами в 28 поединках.