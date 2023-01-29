«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Barca Universal, наставник манкунианцев Эрик тен Хаг настаивает на трансфере своего соотечественника. Летом «красные дьяволы» предпримут очередную попытку подписать 25-летнего хавбека.

Де Йонг выступает за «сине-гранатовых» с лета 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса». В текущем сезоне Френки принял участие в 23 поединках и отметился двумя забитыми мячами. Его действующее трудовое соглашение с «Барселоной» рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость нидерландца оценивается в 50 миллионов евро.