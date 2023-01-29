Бывший вратарь «Ноттингем Форест»: «Да, Кин получил от Клафа, но это случилось по моей вине»

Бывший вратарь «Ноттингем Форест» Марк Кроссли подтвердил информацию о том, что Рой Кин получил в начале 90-х «леща» от Брайана Клафа. При этом, как признался Кроссли, в том злополучном пропущенном мяче был виноват именно он, Кроссли, но влетело Кину.

- Гол мы получили не из-за Кина, а по моей вине. Но досталось Кину, прежде всего потому что он всегда первым шел к раздевалке. А Клаф ждал всех, но, увидев Кина, набросился на него, ударил его кулаком в живот и велел больше никогда не отдавать мяч вратарю, - цитирует Кроссли Sky Sports.

В 1993 году, когда «Ноттингем Форест» вылетел из АПЛ, Кин перебрался в «Манчестер Юнайтед».