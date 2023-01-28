Кин вспомнил, как получил под дых от Брайана Клафа

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в своей карьере успел поиграть и за «Ноттингем Форест», было это в период с 1990 по 1993 год. Тренировал его тогда Брайан Клаф - человек, который привел клуб и к чемпионским титулам, и к триумфам в Кубке чемпионов.

Авторитет Клафа в глазах игроков был непререкаемым, и Кин вспомнил, что однажды от тренера хорошо досталось и ему.

- Брайан Клаф - лучший тренер, с которым я работал, даже лучше Алекса Фергюсона. Однажды после матча он ударил меня, но, наверное, он имел право сделать это. Я отдал мяч назад в игре против «Кристал Пэлас», они перехватили и сравняли счет, хотя не совсем по моей вине. После игры он набросился на меня с кулаками! - цитирует Кина Sky Sports.