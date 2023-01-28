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​Николя Пепе не жалеет о переходе в «Арсенал»

28 Января 2023 • 22:39 Комментировать

В 2019 году «Арсенал» заплатил 80 миллионов евро за форварда Николя Пепе. За три сезона в северном Лондоне футболист не оправдал ожиданий, и летом прошлого года он перешёл в «Ниццу» в аренду. Впрочем, Пепе не жалеет о переходе в стан «канониров».

«Время в Англии помогло мне развиваться. Я стал старше, у меня родился ребёнок, я повзрослел. У меня были как очень хорошие, так и менее хорошие переживания. Это сформировало мой разум и помогает мне сегодня», - сказал Пепе RMC Sport.

В 112 официальных матчах за «Арсенал» Николя Пепе записал на свой счёт 27 голов и 21 результативный пас на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Арсенал Лондон Николя Пепе
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