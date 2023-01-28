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Дайч уже прибыл на базу «Эвертона»

28 Января 2023 • 22:29 Комментировать

В самое ближайшее время «Эвертон» объявит о назначении Шона Дайча на должность главного тренера команды. Как сообщает Sky Sports, 51-летний специалист уже прибыл на базу мерсисайдского клуба, чтобы завершить переход.

Шон Дайч находится без работы на протяжении девяти месяцев. В апреле прошлого года тренер был уволен из «Бёрнли», где он трудился почти десять лет.

«Эвертон» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Недавно из-за неудовлетворительных результатов клуб принял решение об отставке Фрэнка Лэмпарда.

Ближайший матч «Эвертон» проведёт 4 февраля – против «Арсенала» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч
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