Дайч уже прибыл на базу «Эвертона»

В самое ближайшее время «Эвертон» объявит о назначении Шона Дайча на должность главного тренера команды. Как сообщает Sky Sports, 51-летний специалист уже прибыл на базу мерсисайдского клуба, чтобы завершить переход.

Шон Дайч находится без работы на протяжении девяти месяцев. В апреле прошлого года тренер был уволен из «Бёрнли», где он трудился почти десять лет.

«Эвертон» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Недавно из-за неудовлетворительных результатов клуб принял решение об отставке Фрэнка Лэмпарда.

Ближайший матч «Эвертон» проведёт 4 февраля – против «Арсенала» на своём поле.