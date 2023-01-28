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​Гюсто прошёл медосмотр для «Челси»

28 Января 2023 • 22:20 Комментировать

Талантливый защитник Мало Гюсто прошёл медицинское обследование перед тем, как стать футболистом «Челси». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний Мало Гюсто подпишет контракт с «Челси» уже очень скоро. При этом сезон 2022/2023 защитник завершит в «Лионе».

Ожидается, что за трансфер Мало Гюсто «Челси» заплатит «Лиону» 30 миллионов евро.

Мало Гюсто является воспитанником академии «Лиона». За первую команду «ткачей» защитник провёл 54 официальных матча. Голов Гюсто не забивал, зато он отметился шестью голевыми передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023
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