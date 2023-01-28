​Методы Поттера удивляют: Тренер отвёз игроков «Челси» на военную базу

«Челси» столкнулся с кризисом, а потому главный тренер команды Грэм Поттер пытается улучшить атмосферу и сплотить футболистов. Во вторник рулевой «пенсионеров» отправил свою команду на военную базу в Хэмпшире, где футболисты встретились с солдатами. Как сообщает The Sun, Поттер не нагружал команду физическими упражнениями, как в армии. Вместо этого он подготовил упражнения умственного характера, чтобы заставить игроков думать о работать сообща.

Грэм Поттер известен своими нестандартными методами для поддержания командного духа. В своё время в «Эстерсунде» Поттер заставлял своих игроков ставить балет, придумывать театральное представление о викингах и даже исполнять финский рэп перед публикой.

На текущий момент «Челси» занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.