​«Арсенал» сделал «Брайтону» новое предложение по Кайседо

«Арсенал» решительно настроен на осуществление зимнего трансфера полузащитника Мойсеса Кайседо. Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что «Брайтон» отклонил предложение «канониров» по эквадорцу. Теперь Daily Mail сообщает о новом предложении лондонского клуба. Помимо 60 миллионов фунтов (около 68 млн евро), о которых говорилось ранее, «Арсенал» предлагает 10 миллионов фунтов (примерно 11,4 млн евро) в качестве бонусов.

Ранее сам Мойсес Кайседо сделал заявление. В нём 21-летний футболист сообщил о желании перейти в «Арсенал».

Отметим, что «Арсенал» на текущий момент является лидером Премьер-лиги.