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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» сделал «Брайтону» новое предложение по Кайседо

28 Января 2023 • 19:57 Комментировать

«Арсенал» решительно настроен на осуществление зимнего трансфера полузащитника Мойсеса Кайседо. Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что «Брайтон» отклонил предложение «канониров» по эквадорцу. Теперь Daily Mail сообщает о новом предложении лондонского клуба. Помимо 60 миллионов фунтов (около 68 млн евро), о которых говорилось ранее, «Арсенал» предлагает 10 миллионов фунтов (примерно 11,4 млн евро) в качестве бонусов.

Ранее сам Мойсес Кайседо сделал заявление. В нём 21-летний футболист сообщил о желании перейти в «Арсенал».

Отметим, что «Арсенал» на текущий момент является лидером Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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