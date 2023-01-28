​Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на пресс-конференции получил вопрос насчёт информации о том, что он может снова возглавить «Челси».

«Я понимаю вопрос, но это вопрос не ко мне, а к клубу. Когда я был молод, я мог обсуждать с прессой внутренние дела, но зрелость помогает мне быть более уравновешенным и менее эгоистичным.

Кто-то говорит, что я хочу возглавить клуб Премьер-лиги. Другие говорят, что клуб Премьер-лиги хочет пригласить себя. Я ничего не хочу, я просто живу сегодняшним днём. Я думаю только о «Роме», а не о своём будущем. Если мой клуб хочет поговорить, я всегда здесь», - сказал Моуринью.