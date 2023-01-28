​Маккенни в ближайшие 24 часа вылетает в Англию, трансфер близок

Полузащитник Уэстон Маккенни продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в беседе с журналистами подтвердил, что клуб, по его данным, уже договорился о трансфере Маккенни с другим клубом. Речь идёт о «Лидсе».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Уэстон Маккенни отправится в Англию в ближайшие 24 часа. Там 24-летний футболист пройдёт медицинское обследование и, если всё будет в порядке, подпишет контракт с «Лидсом».

Ранее в прессе были озвучены условия скорого трансфера Уэстона Маккенни из «Ювентуса» в «Лидс».