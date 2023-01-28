«Реал» потерял интерес к Райсу

«Реал» рассчитывает омолодить свою линию полузащитников. Мадридцы проявляли интерес к Деклану Райсу из «Вест Хэма», которого считают одним из лучших опорных хавбеков в мире прямо сейчас.

Президент «Реала» Флорентино Перес является большим поклонником Деклана Райса, но мадридцы потеряли интерес к футболисту из Англии. «Сливочные» узнали, что 24-летний полузащитник, вероятно, дал слово «Арсеналу» насчёт летнего трансфера. Об этом рассказывает портал Goal.com со ссылкой на Daily Mail.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Деклана Райса в 80 миллионов евро.