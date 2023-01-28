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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» потерял интерес к Райсу

28 Января 2023 • 17:57 Комментировать

«Реал» рассчитывает омолодить свою линию полузащитников. Мадридцы проявляли интерес к Деклану Райсу из «Вест Хэма», которого считают одним из лучших опорных хавбеков в мире прямо сейчас.

Президент «Реала» Флорентино Перес является большим поклонником Деклана Райса, но мадридцы потеряли интерес к футболисту из Англии. «Сливочные» узнали, что 24-летний полузащитник, вероятно, дал слово «Арсеналу» насчёт летнего трансфера. Об этом рассказывает портал Goal.com со ссылкой на Daily Mail.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Деклана Райса в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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