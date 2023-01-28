​«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по защитнику «Интера»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Интера» Стефану де Врею. В настоящий момент английский гранд готовит предложение миланскому клубу по трансферу 30-летнего нидерландца, о чём рассказывает Sport Italia.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» сталкивается с серьёзной конкуренцией. Заполучить де Врея также хотят «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Вильярреал» и «Фейеноорд».

В феврале Стефан де Врей отметит свой 31-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают нидерландца в 15 миллионов евро. Действующий контракт связывает де Врея с «Интером» до конца нынешнего сезона.