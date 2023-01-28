Относительно недавняя смена владельца сделала «Ньюкасл» серьёзным игроком на трансферном рынке. Английский клуб готов бороться за звёздных футболистов в плане финансов, а если «сороки» ещё и попадут в Лигу чемпионов, это сделает их привлекательным вариантом для многих.

Как сообщает CalcioMercatoWeb, ближайшим летом «Ньюкасл» может сделать предложение по Ромелу Лукаку. В настоящий момент фактурный бельгийский нападающий выступает в аренде в «Интере». При этом права на Лукаку принадлежат «Челси».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Ромелу Лукаку в 55 миллионов евро.