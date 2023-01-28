​Озвучены условия скорого трансфера Маккенни в «Лидс»

Хавбек Уэстон Маккенни покидает «Ювентус». Главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри уже успел это подтвердить. Похоже, что американский футболист продолжит карьеру в английском «Лидсе».

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, «Лидс» заплатит за аренду Уэстона Маккенни 1,5 миллиона евро. В соглашении будет прописана опция выкупа за 35 миллионов евро. При определённых условиях выкуп Маккенни станет обязательным.

Уэстону Маккенни 24 года. За «Ювентус» он провёл 96 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.