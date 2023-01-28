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​«Брайтон» повесил серьёзный ценник на Кайседо после отказа «Арсеналу»

28 Января 2023 • 16:24 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо открыто заявил о своём желании пойти на повышение. Тем не менее, заявление эквадорца не повлияло на позицию «чаек» - они отклонили предложение «Арсенала».

Как стало известно Independent, «Брайтон» требует за трансфер Мойсеса Кайседо 90 миллионов фунтов (около 103 миллионов евро).

Стоит напомнить, что интерес к Мойсесу Кайседо проявляет не только «Арсенал», но и «Челси». «Пенсионеры» невероятно активно проводят трансферную зиму на фоне неудовлетворительных результатов команды.

21-летний Мойсес Кайседо провёл за «Брайтон» 31 матч, в которых забил два гола и отдал три голевых паса.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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