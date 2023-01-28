Вингер «Барселоны» Усман Дембеле входит в сферу интересов «Ньюкасла». Как сообщает CalcioMercato, английский клуб рассчитывает подписать француза в летнее трансферное окно.

Отмечается, что контракт Усмана Дембеле содержит пункт о возможном выкупе за 50 миллионов евро. «Ньюкасл» готов заплатить эту сумм «Барселоне».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Барселона» готовится к старту переговоров с Усманом Дембеле о новом контракте. Сам 25-летний футболист якобы предпочитает остаться в каталонской команде. Действующий его трудовой договор рассчитан до средины 2024 года.